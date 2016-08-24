1-Суть такая шапку нужно загрузить в разных размерах 2-Сам сайт настроить, что бы он не вылезал за края в смартфоне и планшете 3-Мне нужно все файлы установить на сайт и это должно работать, а не просто ...
Подготовить макет в формате ai. под верстку.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, нужно подготовить мой макет программы на ios для разработчиков.
То есть порезать все в трех размерах для 5, 6, 6+ iphone и описать.
https://drive.google.com/open?id=0B0RtHho3sZ8ydDBIMmhDLWNMM2M
- Похожие заказы
- $10Дизайн мобильных приложений3 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $200
Моб, приложение должно быть похожим на Сбербанк-онл@йн и быть под iPhone + Android (см. пример в аттаче). Банковская карта должна быть броской, стильной, и выглядеть дорого (см. пример в аттаче). за хорошую карту могу предложить 3000 руб за приложение ...Дизайн мобильных приложений1 исполнительЗавершен7 лет назад
Нужен дизайн сайта для шаблона под смартфоны, а также дизайн внутренней Landing - страницы на подобие такой: [url=http://trial6.on-advantshop.net/trial_109996_ypyogbxqes/products/dress-city-nights?v=grey]http://trial6.on-advantshop.net/trial_109996_ypyogbxqes/products/dress-city-nights?v=grey [/url]Подробное ТЗ последует.Дизайн мобильных приложений10 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно сделать дизайн для приложения-викторины. Платформы android, iOS. Указывайте минимальную цену Нужен человек, который не пропадет сразу после работы, т.к в будущем будет еще заказы по этому приложениюДизайн мобильных приложений1 исполнительЗавершен7 лет назад
Сделать дизайн для мобилы. 15 страниц. Знания по "юзер экспирионс" обязательно. Пишите цену, срокиДизайн мобильных приложений11 заявокЗакрыт7 лет назад
- $700
Туристичиское приложения с елементами навигаци Работа с готовым контентом Возможна отрисовка иконокДизайн мобильных приложений21 заявкаЗакрыт7 лет назад
- $120
Необходимо доработать весьма паршиво сформированные макеты приложения для планшетов в Photoshop, сделать нужно оперативно. Доработок не очень много, но разобраться с макетами придётся.Дизайн мобильных приложений10 заявокЗакрыт7 лет назад