Подготовить макет в формате ai. под верстку.

$10
Дизайн мобильных приложенийЗакрыт1 заявка138 просмотров
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Добрый день, нужно подготовить мой макет программы на ios для разработчиков. 

То есть порезать все в трех размерах для 5, 6, 6+ iphone  и описать.

 https://drive.google.com/open?id=0B0RtHho3sZ8ydDBIMmhDLWNMM2M

7 лет назад
velenchuk
31 годУкраина
8 лет в сервисе
Был
3 года назад