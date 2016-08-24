Оптимизировать размер шапки и сайта под планшеты и смарфоны

$10
Дизайн мобильных приложенийЗакрыт3 заявки231 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

1-Суть такая шапку нужно загрузить в разных размерах

2-Сам сайт настроить, что бы он не вылезал за края в смартфоне и планшете

3-Мне нужно все файлы установить на сайт и это должно работать, а не просто прислать готовые файлы

4-С меня оплата и отличный отзыв

5-Вот сайт http://www.gobelen-kupi.ru/   шоп скрипт 7

7 лет назад
Trener777
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад