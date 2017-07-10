Доработка магазина

1 Все шрифты на главной странице должны быть идентичны. В идеале

использовать не больше 3х размеров одного шрифта. или сделать поменять

шрифт на свой вкус сделать так чтобы нормально выглядел

2 Выровнять высоту модулей предложенных товаров в разделе

Рекомендуемые. и в странице категории чтобы кнопка купить все встали

ровном

3 сделать моб версия сайта данные момент есть адаптивная версия сайта

только категории исчезает на мобильном версии его надо добавит