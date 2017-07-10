Доработка магазина

$40
Дизайн мобильных приложенийЗавершен6 заявок176 просмотров
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1 Все шрифты на главной странице должны быть идентичны. В идеале

использовать не больше 3х размеров одного шрифта. или сделать поменять

шрифт на свой вкус сделать так чтобы нормально выглядел

 

2 Выровнять высоту модулей предложенных товаров в разделе

Рекомендуемые. и в странице категории чтобы кнопка купить все встали

ровном

 

3 сделать моб версия сайта данные момент есть адаптивная версия сайта

только категории исчезает на мобильном версии его надо добавит 

 

6 лет назад
akula65
Рустам 
33 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Astik_Yus
25 летУзбекистан
7 лет в сервисе
Был
17 дней назад
6 лет назад
$30
2 дня
отлично справился с заданием всем рекомендую!! профессионал своего дела
Отличный заказчик. Предоставил грамотно составленный ТЗ. Был всегда на связи.
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