Доработка некоторых экранов

В связи с изменением концепции приложения необходимо дорисовать некоторые элементы и экраны в уже существующем приложении maptrix,

приложение программируем как для андроид, так и для ios.

Новые макеты должны быть в общей стилистике приложения, материалы в псд и пнг форматах готовы передать.

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