Доработка некоторых экранов

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн мобильных приложений
Закрыт2 заявки150 просмотров

В связи с изменением концепции приложения необходимо дорисовать некоторые элементы и экраны в уже существующем приложении maptrix,

приложение программируем как для андроид, так и для ios.

Новые макеты должны быть в общей стилистике приложения, материалы в псд и пнг форматах готовы передать.

Срок - неделя

Стоимость озвучиваете вы.

AndroidiOS
12 лет назад
ellisska
Елена 
44 года
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров