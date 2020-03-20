Оптимизировать существующие экраны мобильного приложения под ВК

Дизайн мобильных приложенийЗавершен8 заявок375 просмотров
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Переделать дизайн экранов мобильного приложения под мини-приложение в ВК, убрать некоторые функции/кнопки, возможно слегка изменить стиль и цвета.

Креатив приветствуется.Смысл приложения - платформа для челленджей.

Прикрепляю уже существующий дизайн экранов приложения.

4 года назад
Futurest
23 годаЧехия
4 года в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
wisefoam
Никита 
23 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 отзывов(-1)
4 года назад
$160
3 дня
Всё отлично. Профессиональная работа, превосходящая ожидания. Однозначно рекомендую.
Оплата была вовремя. Все прошло хорошо, рекомендую.