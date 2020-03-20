Оптимизировать существующие экраны мобильного приложения под ВК

Привет! Нам нужен дизайн простого (на 6 страничек) мобильного приложения (вот оно в обнаженном виде: https://photos.app.goo.gl/ZyebxEiDb51TtnrH7) и одностраничный сайт-визитка (наподобие как в приложенном файле, по тому же принципу). Сможем? =) Спасибо! С уважением, Александр Ильницкий