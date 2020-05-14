Нужен дизайн мобильного приложения

Дизайн мобильных приложенийЗавершен37 заявок623 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день, уважаемые коллеги

Первичное ТЗ здесь https://docs.google.com/document/d/1TDOCmpMuYvpvd7WRIFdiC2ihr4U9chZGVqX8etA_bIM

От вас нужны 2 цены и ориентиры по срокам:

1. За разработку дизайна 2-3 экранов.

2. За разработку дизайна всего приложения ((40-50 экранов).

Если это диапазон - укажите пожалуйста диапазон.

Дизайн мобильного приложения
4 года назад
nasmeshnic
39 летЧехия
13 лет в сервисе
Был
день назад
Выбранный исполнитель
alexsandr999
27 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
15 часов назад
4 года назад
$750
20 дней
Талантливый дизайнер. Все выполнено в срок, качество на уровне. Буду заказывать еще
Отлично поработали, четкая задача, моментальная коммуникация. Спасибо за интересный проект, буду рад дальнейшему сотрудничесву)