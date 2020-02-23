Рекламные материалы для страницы мобильного приложения

Дизайн мобильных приложенийЗакрыт9 заявок386 просмотров
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Необходимо сделать графические материалы для страницы мобильной игры, в соответствии с требованиями PlayStore и AppStore.

Страница приложения:

- иконка,

- скриншоты,

- картинка для описания,

- рекламное изображение,

- баннер.

Кроме этого, рекламные изображения для продвижения игры и привлечения пользователей.

Будем рады обсудить детали.

4 года назад
guest_15815245438079
4 года в сервисе
Был
4 года назад