Сделать скриншоты для AppStore на 13 языках

В web-приложение нужно внедрить новый дизайн (jsp, js), порядка 60 jsp-страниц, из которых 17 основных, остальные модальные окна. Верстка есть.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ЗАДАЧА
Сделать промо-экраны для приложения для AppStore (13 языков x 4 экранов = 52 экрана)
Нужно сделать эти экраны на разных языках (переводы для всех языков уже есть макет уже сделан)
Работа на 4-6 часов
БЮДЖЕТ
4000р
ОПЛАТА
PayPal / ЯД / Карта
Предоплата за первых 3 языка и далее пост оплата после превью всех.
ВАЖНО
Вы должны
- Знать Photoshop и иметь последнюю версию
- Понимать как работать с Smart Objects
- Знать немного гайдлайны iOs12 (чтобы переделать несколько деталей экранах из формата iPhone 8 в формат iPhone X)
ДАЛЕЕ
Начните ваше сообщение со слова IPHONE
Тут развелось много спамеров.
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