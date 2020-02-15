Сделать скриншоты для AppStore на 13 языках

ЗАДАЧА

Сделать промо-экраны для приложения для AppStore (13 языков x 4 экранов = 52 экрана)

Нужно сделать эти экраны на разных языках (переводы для всех языков уже есть макет уже сделан)

Работа на 4-6 часов

БЮДЖЕТ

4000р

ОПЛАТА

PayPal / ЯД / Карта

Предоплата за первых 3 языка и далее пост оплата после превью всех.

ВАЖНО

Вы должны

- Знать Photoshop и иметь последнюю версию

- Понимать как работать с Smart Objects

- Знать немного гайдлайны iOs12 (чтобы переделать несколько деталей экранах из формата iPhone 8 в формат iPhone X)

ДАЛЕЕ

Начните ваше сообщение со слова IPHONE

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