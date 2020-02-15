Сделать скриншоты для AppStore на 13 языках

Дизайн мобильных приложенийЗакрыт14 заявок419 просмотров
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ЗАДАЧА    

Сделать промо-экраны для приложения для AppStore (13 языков x 4 экранов = 52 экрана) 

Нужно сделать эти экраны на разных языках (переводы для всех языков уже есть макет уже сделан)

Работа на 4-6 часов 

БЮДЖЕТ   

4000р 

ОПЛАТА   

PayPal / ЯД / Карта   

Предоплата за первых 3 языка и далее пост оплата после превью всех. 

ВАЖНО   

Вы должны 

- Знать Photoshop и иметь последнюю версию 

- Понимать как работать с Smart Objects 

- Знать немного гайдлайны iOs12 (чтобы переделать несколько деталей экранах из формата iPhone 8 в формат iPhone X) 

ДАЛЕЕ 

Начните ваше сообщение со слова IPHONE 

Тут развелось много спамеров. 

4 года назад
satchitananda
Станислав 
41 годСША
14 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад