Редизайн веб приложения

Дизайн мобильных приложенийЗакрыт12 заявок369 просмотров
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В web-приложение нужно внедрить новый дизайн (jsp, js), порядка 60 jsp-страниц, из которых 17 основных, остальные модальные окна. Верстка есть. 

4 года назад
kosmopolit2014
38 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад