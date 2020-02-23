Перевернуть иконки на UI приложения, добавить пару страниц

$50
Дизайн мобильных приложенийЗавершен6 заявок303 просмотра
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Сделать вертикальный  UI дизайн из горизонтального, добавить логотип компании и ещё пару скринов, опишу в переписке, присылалайте портфолио. 

4 года назад
prosurfers
Андрей 
48 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
wisefoam
Никита 
23 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 отзывов(-1)
4 года назад
$50
1 день
Отличный UI/UX дизайнер, быстро и профессионально сделал 3 скрина. Очень оперативно внес правки. Рекомендую
Андрей был постоянно на связи. Все прошло хорошо, рекомендую.