Разработка дизайна мобильного приложения - СРОЧНО!

$50
Дизайн мобильных приложенийЗакрыт9 заявок277 просмотров
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Разработка дизайна мобильного приложения - СРОЧНО!

ТЗ вышлю в личку, экранов 10-12 штук

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Анти..bot: 1-14

4 года назад
WebSockratStudio
Андрей 
31 годРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад
26 отзывов(-5)