Дизайнер под постоянную ежедневную загрузку

Мы приглашаем в нашу команду дизайнера

Чем предстоит заниматься:

• Взаимодействовать с нашими командами разработки и рекламы и решать их графические задачи;

• Делать дизайн и интерфейсы мобильных приложений (прототипы, готовые экраны), лендинги, баннеры, сайты, яркие тизеры для видео-продакшна и прочую графику;

• Создавать графику для мобайла и десктопа;

• Анимировать графические элементы, везде, где это нужно (например, элементы интерфейсов, графика в приложениях или на лендингах).

Предпочтение будет отдано самостоятельным дисциплинированным одиночкам. В заявке укажите сколько часов можете нам продать в ближайшую неделю для выполнения тестового задания.

Проект удаленный, долгосрочный, требующий загрузки 5+ часов в день, не менее 140 часов в месяц. Вся работа осуществляется только через трекер hubstaff (предоставлю). Трекер делает скриншоты каждые несколько минут, отправляет их к нам на сервер. Оплата строго по времени, затреканному в трекере. Если вы согласны на работу через трекер, укажите в вашей заявке "меня устраивает работа по трекеру" и и желаемую часовую ставку, а также укажите ваш ник в telegram, чтобы мы могли с вами связаться.