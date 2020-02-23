Доработка дизайна мобильного приложения.

Добрый день, уважаемые коллеги Первичное ТЗ здесь [url=https://docs.google.com/document/d/1TDOCmpMuYvpvd7WRIFdiC2ihr4U9chZGVqX8etA_bIM]https://docs.google.com/document/d/1TDOCmpMuYvpvd7WRIFdiC2ihr4U9chZGVqX8etA_bIM[/url] От вас нужны 2 цены и ориентиры по срокам: 1. За разработку дизайна 2-3 экранов. 2. За разработку дизайна всего приложения ((40-50 экранов). Если это диапазон - укажите пожалуйста диапазон.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется доработать дизайн мобильного приложения:
1.
-отступы,
-сет иконок,
-шрифт,
-размеры шрифта кнопок,
-поведение дизайна на маленьких и больших экранах,
2.
-веб версия на основе мобильной,
-поведение дизайна на маленьких и больших экранах,
3.
-доработка логотипа,
-кнопка для магазинов,
-слайды для магазинов.
Adobe.XD
Опыт и примеры работ в мобильных приложениях.
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