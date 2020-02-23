Доработка дизайна мобильного приложения.

Дизайн мобильных приложенийЗакрыт10 заявок356 просмотров
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Требуется доработать дизайн мобильного приложения: 

1.

-отступы,

-сет иконок,

-шрифт,

-размеры шрифта кнопок,

-поведение дизайна на маленьких и больших экранах,

2.

-веб версия на основе мобильной,

-поведение дизайна на маленьких и больших экранах,

3.

-доработка логотипа,

-кнопка для магазинов,

-слайды для магазинов. 

Adobe.XD 

Опыт и примеры работ в мобильных приложениях. 

4 года назад
klaineroleg
Олег 
42 годаИзраиль
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
18 отзывов