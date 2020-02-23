Скриншоты для Google Play

Дизайн мобильных приложенийЗакрыт10 заявок433 просмотра
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Необходимо нарисовать скриншоты приложения для Google Play. Всего нужно 4 скриншота, но должно быть 3 различных варианта, т.е. в совокупности получится 12 экранов. Скидывайте примеры работа и цену за отрисовку одного экрана.

4 года назад
Attacking
38 летМексика
6 лет в сервисе
Был
2 месяца назад