Разработка дизайна для мобильного приложения образовательного портала

Дизайн мобильных приложенийЗакрыт26 заявок393 просмотра
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Добрый день. Для нашего проекта нужен опытный UI/UX дизайнер мобильных приложений для разработки образовательного портала высшего учебного заведения. Основной упор делается на UX составляющую дизайна, так как приложение объемное и требует серьезного подхода к проектированию взаимодействия с пользователем.

От исполнителя ждем:

  • опыт, примеры работ
  • приблизительные сроки
  • ориентировочная цена
4 года назад
katerene43
28 летРоссия
4 года в сервисе
Была
4 года назад