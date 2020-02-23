Разработка дизайна для мобильного приложения образовательного портала

Добрый день, уважаемые коллеги Первичное ТЗ здесь [url=https://docs.google.com/document/d/1TDOCmpMuYvpvd7WRIFdiC2ihr4U9chZGVqX8etA_bIM]https://docs.google.com/document/d/1TDOCmpMuYvpvd7WRIFdiC2ihr4U9chZGVqX8etA_bIM[/url] От вас нужны 2 цены и ориентиры по срокам: 1. За разработку дизайна 2-3 экранов. 2. За разработку дизайна всего приложения ((40-50 экранов). Если это диапазон - укажите пожалуйста диапазон.