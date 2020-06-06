Дизайн/интерфейс приложения

Дизайн мобильных приложенийЗавершен47 заявок4599 просмотров
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Доброго времени суток,

в поиске человека с хорошим портфолио для создания дизайна и доработки UX  мобильного приложения.

Выбор исполнителя исключительно на основании портфолио и опыта работы с приложениями.

Требуется понимание тонкостей дизайна и управление эмоциями пользователей.

Знания и опыт UX

Прототип уже сделан, как и веб версия, что существенно упростит разработку дизайна.

Работа только с теми кто сможет посвятить от 6 часов работы 5 дней в неделю.

Ценник указывайте за один час.

4 года назад
pbilenchuk
36 летПольша
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
wisefoam
Никита 
23 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 отзывов(-1)
4 года назад
$20
40 дней
Хорошо поработали
Рекомендую, все хорошо