Дизайн/интерфейс приложения

Доброго времени суток,

в поиске человека с хорошим портфолио для создания дизайна и доработки UX мобильного приложения.

Выбор исполнителя исключительно на основании портфолио и опыта работы с приложениями.

Требуется понимание тонкостей дизайна и управление эмоциями пользователей.

Знания и опыт UX

Прототип уже сделан, как и веб версия, что существенно упростит разработку дизайна.

Работа только с теми кто сможет посвятить от 6 часов работы 5 дней в неделю.

Ценник указывайте за один час.