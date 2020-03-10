Мобильное приложение и сайт-визитку

Дизайн мобильных приложенийЗакрыт18 заявок391 просмотр
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Привет!

Нам нужен дизайн простого (на 6 страничек) мобильного приложения (вот оно в обнаженном виде: https://photos.app.goo.gl/ZyebxEiDb51TtnrH7) и одностраничный сайт-визитка (наподобие как в приложенном файле, по тому же принципу). Сможем? =) Спасибо!

С уважением,

Александр Ильницкий

4 года назад
alex7879
44 годаСША
4 года в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Tigristaya
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
месяц назад
4 года назад
$180
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WMZ