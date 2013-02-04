Разработать прототип обучающей игры web + android

В субботу - 16 февраля в 7:00 по Москве смогу ответить по вашим прототипам.

Цель приложения: Помочь выучить английские неправильные глаголы.

Что есть в наличие:

0. Карандашные прототипы.

1. Прототип в Axure 6.0

От вас ожидаю:

1. Ссылку на пример интерактивного прототипа игры (web или android) разработанного вами.

2. Софт в которым прототип был разработан.

3. Объём данной работы в часах.

4. Стоимость работ.

От меня:

1. После изучения ваших прототипов и информации по ним.

отпишу, устраивает ли бюджет, софт, сроки и качеств.

2. Если меня все устраивает, вышлю ссылку на свой прототип.

И аналоги данной идеи.

3. Если вам интересно, я пишу ТЗ, что в результате ожидаю от вас получить.

4. И отправляю вам для оценки.

Порядок оплаты:

1. 50% в начале.

2. 50% после исправления всех правок.

По общению:

1. Отвечаю только на заявки на сайте или в личку.