Разработать прототип обучающей игры web + android

Дизайн мобильных приложенийЗакрыт2 заявки182 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

В субботу - 16 февраля в 7:00 по Москве смогу ответить по вашим прототипам.

Цель приложения: Помочь выучить английские неправильные глаголы.

Что есть в наличие:

0. Карандашные прототипы.

1. Прототип в Axure 6.0

От вас ожидаю:

1. Ссылку на пример интерактивного прототипа игры (web или android) разработанного вами.

2. Софт в которым прототип был разработан.

3. Объём данной работы в часах.

4. Стоимость работ.

От меня:

1. После изучения ваших прототипов и информации по ним.

отпишу, устраивает ли бюджет, софт, сроки и качеств.

2. Если меня все устраивает, вышлю ссылку на свой прототип.

И аналоги данной идеи.

3. Если вам интересно, я пишу ТЗ, что в результате ожидаю от вас получить.

4. И отправляю вам для оценки.

Порядок оплаты:

1. 50% в начале.

2. 50% после исправления всех правок.

По общению:

1. Отвечаю только на заявки на сайте или в личку.

Android
11 лет назад
ev9eniy
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
  • Похожие заказы

  • Android

    Необходимо нарисовать основные иконки и кнопки к приложению. - иконка приложения основная 96 x 96 - xdpi (это для планшетов), если иконка хорошо масштабируется, можно оставить только этот размер 72 x 72 - hdpi 36 x 36 - ...

    Android
    Дизайн мобильных приложений6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайнер уровней

    $1500

    Нужен человек для созданий уровней к игровым проектам KPI – платим минимальные 15000 рублей в месяц за исполнение обязанностей дизайнера уровней – в течении 2-х месяцев вы должны довести оплату до 45000 рублей в месяц – ...

    Дизайн мобильных приложений5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Иконы и граф. дизайн айфон клиента дейтинг сайта

    $100

    Нарисовать икону и красивый дизайн приложения для дейтинга логин страница, анкета, список диалогов, настройки, иконы различных действий, несколько баннеров для продвижения

    Дизайн мобильных приложений5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нарезать дизайн для iPhone, iPad and Android

    $100

    привет! у нас есть дизайн приложения в фотшопе и пример нарезки. необходимо из фотошопа нарезать дизайн для iPhone, iPad and Android. просьба отозваться ТОЛЬКО тех, кто понимает о чем идет речь.

    Android
    Дизайн мобильных приложений4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн элементов мобильного приложения для Android

    Требуется дизайн элементов мобильного приложения для Android: splash screen, иконка приложения и 13 иконок меню. Тематика приложения - доставка грузов. Нужен один splash screen (размеры 240x400, 320x480, 480x800, 640x960, 1024x768 и 1280x720) и 13 иконок кнопок/меню (размеры ...

    Android
    Дизайн мобильных приложений1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн для мобильных устройств

    Требуется разработать несколько дизайнов для разных приложений (ориентировочно, 5-6шт, и все однообразные). Приложения мелкие, не более 5 активностей, но, надо делать под разные устройства (ифон, ипад, ондроед: смартфоны, планшеты, винФон). Возможно, потребуется нарисовать иконки бюджет - ...

    Дизайн мобильных приложений8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн для игры под iOS\Android

    Необходим качественный дизайн игры для смартфонов\планшетов. Иллюстрация - заставка при старте Главное меню Оформление окна игрового пространства Окно выбора категории Окно выбора уровня Диалоговое окно "вы выиграли" Диалоговое окно "вы проиграли" Диалоговое окно "пауза" 5 анимированных иконок Уровень не ниже чем в прикрепленных изображениях.

    AndroidiOS
    Дизайн мобильных приложений10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработка мобильного приложения и web

    $2300

    Ищу специалистов для реализации старт-ап проекта. Инвестиции уже есть. Нужны: разработчик IOS , разработчик Android, Программист web (сервер) Оплата своевременная70 000р., перспективы входа в Команду! Жду сообщений Скайп: office.mymaper

    Дизайн мобильных приложений3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Иллюстрации к детской интерактивной книге

    Необходимо разработать иллюстрации к детской интерактивной книге "Теремок". Книга будет выполнена в виде приложения для планшетов под iOS, Android и Windows8. Техническое задание на разработку иллюстраций прилагается. В заявке прошу указывать ссылки на портфолио (если оно ...

    Дизайн мобильных приложений13 заявок
    Закрыт
    11 лет назад