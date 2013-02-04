Необходимо нарисовать основные иконки и кнопки к приложению. - иконка приложения основная 96 x 96 - xdpi (это для планшетов), если иконка хорошо масштабируется, можно оставить только этот размер 72 x 72 - hdpi 36 x 36 - ...
Разработать прототип обучающей игры web + android
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В субботу - 16 февраля в 7:00 по Москве смогу ответить по вашим прототипам.
Цель приложения: Помочь выучить английские неправильные глаголы.
Что есть в наличие:
0. Карандашные прототипы.
1. Прототип в Axure 6.0
От вас ожидаю:
1. Ссылку на пример интерактивного прототипа игры (web или android) разработанного вами.
2. Софт в которым прототип был разработан.
3. Объём данной работы в часах.
4. Стоимость работ.
От меня:
1. После изучения ваших прототипов и информации по ним.
отпишу, устраивает ли бюджет, софт, сроки и качеств.
2. Если меня все устраивает, вышлю ссылку на свой прототип.
И аналоги данной идеи.
3. Если вам интересно, я пишу ТЗ, что в результате ожидаю от вас получить.
4. И отправляю вам для оценки.
Порядок оплаты:
1. 50% в начале.
2. 50% после исправления всех правок.
По общению:
1. Отвечаю только на заявки на сайте или в личку.
- Похожие заказы
- Дизайн мобильных приложений6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $1500
Нужен человек для созданий уровней к игровым проектам KPI – платим минимальные 15000 рублей в месяц за исполнение обязанностей дизайнера уровней – в течении 2-х месяцев вы должны довести оплату до 45000 рублей в месяц – ...Дизайн мобильных приложений5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Нарисовать икону и красивый дизайн приложения для дейтинга логин страница, анкета, список диалогов, настройки, иконы различных действий, несколько баннеров для продвиженияДизайн мобильных приложений5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
привет! у нас есть дизайн приложения в фотшопе и пример нарезки. необходимо из фотошопа нарезать дизайн для iPhone, iPad and Android. просьба отозваться ТОЛЬКО тех, кто понимает о чем идет речь.Дизайн мобильных приложений4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется дизайн элементов мобильного приложения для Android: splash screen, иконка приложения и 13 иконок меню. Тематика приложения - доставка грузов. Нужен один splash screen (размеры 240x400, 320x480, 480x800, 640x960, 1024x768 и 1280x720) и 13 иконок кнопок/меню (размеры ...Дизайн мобильных приложений1 исполнительЗавершен11 лет назад
Требуется разработать несколько дизайнов для разных приложений (ориентировочно, 5-6шт, и все однообразные). Приложения мелкие, не более 5 активностей, но, надо делать под разные устройства (ифон, ипад, ондроед: смартфоны, планшеты, винФон). Возможно, потребуется нарисовать иконки бюджет - ...Дизайн мобильных приложений8 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходим качественный дизайн игры для смартфонов\планшетов. Иллюстрация - заставка при старте Главное меню Оформление окна игрового пространства Окно выбора категории Окно выбора уровня Диалоговое окно "вы выиграли" Диалоговое окно "вы проиграли" Диалоговое окно "пауза" 5 анимированных иконок Уровень не ниже чем в прикрепленных изображениях.Дизайн мобильных приложений10 заявокЗакрыт11 лет назад
- $2300
Ищу специалистов для реализации старт-ап проекта. Инвестиции уже есть. Нужны: разработчик IOS , разработчик Android, Программист web (сервер) Оплата своевременная70 000р., перспективы входа в Команду! Жду сообщений Скайп: office.mymaperДизайн мобильных приложений3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо разработать иллюстрации к детской интерактивной книге "Теремок". Книга будет выполнена в виде приложения для планшетов под iOS, Android и Windows8. Техническое задание на разработку иллюстраций прилагается. В заявке прошу указывать ссылки на портфолио (если оно ...Дизайн мобильных приложений13 заявокЗакрыт11 лет назад