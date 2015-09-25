Здравствуйте! Нужно четко прорисовать большую иконку 1024х1024 px. для [url=https://play.google.com/store/apps/details?id=flight.aviasales.template]мобильного приложения[/url] Нечеткий исходник во вложенном файле или на странице приложения.
Разработка дизайна и подготовка макетов мобильного Android приложения
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Добрый день!
Ищем дизайнера для создания и подготовки финальных макетов приложения под Android.
Приложение - разновидность таск-менеджера. Ориентировочно около 10 экранов (1 основной + экраны добавления/изменения задач, целей, экран аккаунта и настроек, экран статистики). Отобранным кандидатам будет предоставлено ТЗ и предварительные макеты экранов для конечной оценки сроков и стоимости разработки.
Обязательные требования:
Опыт создания интерфейсов мобильных приложений и подготовки макетов и всех необходимых ассетов для передачи разработчику.
Хотелось бы видеть примеры разработанных вами макетов приложений под Android.
Знание гайдлайнов Google и следование им где это возможно.
Подготовка графических ресурсов под MDPI, HDPI, XHDPI, XXHDPI.
Быть готовым аргументированно предложить решение в спорных моментах.
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