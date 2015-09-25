Разработка дизайна и подготовка макетов мобильного Android приложения

Добрый день!

Ищем дизайнера для создания и подготовки финальных макетов приложения под Android.

Приложение - разновидность таск-менеджера. Ориентировочно около 10 экранов (1 основной + экраны добавления/изменения задач, целей, экран аккаунта и настроек, экран статистики). Отобранным кандидатам будет предоставлено ТЗ и предварительные макеты экранов для конечной оценки сроков и стоимости разработки.

Обязательные требования:

Опыт создания интерфейсов мобильных приложений и подготовки макетов и всех необходимых ассетов для передачи разработчику.

Хотелось бы видеть примеры разработанных вами макетов приложений под Android.

Знание гайдлайнов Google и следование им где это возможно.

Подготовка графических ресурсов под MDPI, HDPI, XHDPI, XXHDPI.

Быть готовым аргументированно предложить решение в спорных моментах.