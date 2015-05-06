Создать приложение под сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн мобильных приложений
Закрыт7 заявок171 просмотр

Нужно создать приложение под андроид и айфон на этот сайт http://xlinefit.by/ /.

Пишите ориентировочную стоимость .

Android
10 лет назад
romanislanov
34 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров