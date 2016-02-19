Требуется художник для участия в разработке игры

Мы ищем креативного художника, который помог бы нам обновить графику к игре, которую была выпущена на ретро-платформе ещё 20 лет назад. Игра будет переиздана на мобильных платформах. Суть игры (квест-бродилка) и набор экранов не изменится или изменится незначительно, а вот графику нужно перерисовать в соответствии с требованиями современности.

Если у вас есть опыт и желание заняться графикой для игры, напишите ваше предложение.

Ссылка на игру (можно поиграть онлайн) http://viva-games.ru/game/sliders