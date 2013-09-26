UI/UX -специалист для iPad

Мы ищем высококлассных, опытных специалистов в UI/UX для разработки мобильных приложений под iPad.

У нас начинается новый проект, в котором мы будем разрабатывать eLearning веб-приложения. Хотя приложения по своей природе "веб", нам нужен "mobile first" дизайн (под этим термином мы имеем ввиду, что интерфейсы должны быть как у нативных приложений, с использованием всех трендов и особенностей UI для планшетных компьютеров - а не просто легкая адаптация дизайна PC-приложений)

Целевые платформы - планшетные компьютеры на базе iOS/Android (iPad, Samsung Galaxy Tab, Google Nexus, Kindle FIre, etc.)

Основные требования к соискателям:

1) Опыт разработки интерфейсов для iPad/iPhone-приложений

2) Наличие портфолио с подходящими работами