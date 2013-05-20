UX/UI Дизайнер

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн мобильных приложений
Закрыт8 заявок306 просмотров

Требуется UX/UI Дизайнер на постоянную основу.

Разработка Web, mobile интерфейсов.

Более подробная информация в приложении.

12 лет назад
Barselona
41 год
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров