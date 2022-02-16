Мы стартап, который разрабатывает систему лояльности. Сейчас мы делаем мобильное приложение и нам нужен дизайн. У нас уже есть прототип того, какие блоки с какой информацией должны быть. Кроме этого, уже есть логотип и цвета ...
В шаблоне мокапов заменить стили элементов, подобрать картинки
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#AdobeXD #PlayMarket #приоженияПо шаблону повторить экраны приложения. Задача сводиться к копированию шаблона и замене стилей кнопок, стилей полей ввода, шрифтов внутри приложения. Всего нужно 8 экранов приложений. Примеры экранов находятся в прикрепленных сообщениях.
Что значит замена стилей?
- Главная задача - это собрать по шаблону приложения с различными стилями, что бы они сохраняли шаблон, но были отличались от приложения к приложению.изменить цвет кнопки на подходящий по стилю и тематике приложения
- изменить шрифт текста на кнопках и в других местах, чтобы он тоже подходил для приложения
- изменить округлость кнопок (опционально)
- изменить вид полей ввода, например, сделать поле ввода в виде прямоугольника, с закругленными полями, поэксперименитировать с заливкой полей.
- перенести текста на экране приветствия и на экранах онбординга
- подобрать картинку на экранах приветствия и экранах онбардига, которая подходила бы по смыслу.
Эти приложения сделаны для того, чтобы регистрировать желающих работать в Яндекс.Такси. Это будут разные приложения под различные пользовательские запросы.
Какой функционал приложений?
- Регистрация пользователя в сервисе
- Консультация пользователя по всем вопросам в чате
- Быстрое начало работы
- Поддержка пользователя на всех этапах регистрации
Требования к экранам
- Только AdobeXD
- Размеры экранов приложения использовать исходя из моего шаблона. Я открою вам доступ для работы.
- Для поиска картинок/иконок использовать сервис FlatIcon, а также другие стоки изображений, для того чтобы у нас не было затем проблем с авторскими правами
- Использовать текста для будущих экранов приветствия и онбордингов указанные в документа, к которому я открою вам доступ.
- Необходимо собрать 5 приложений по шаблону.
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