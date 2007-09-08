3-d модель

Нужны фишки для игры “Шашки”, Bид: сверху. цвет: черный, белый Формат файла: Photoshop, чтоб был прозрачный фон. (лучше всего " psd ")
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо выполнить 3d модель спроектированной детали и оснастки для ее производства. А также выполнить чертежи.
Модель выполнить только в CATIA с возможностью параметрического редактирования, а чертежи желательно в AutoCad.
Исходная информация - в виде эскизов.
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