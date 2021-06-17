Диплом для конкурса

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Закрыт25 заявок564 просмотра

Здравствуйте! Нужно сделать дизайн диплома для детского хореографического конкурса. Конкурс называется "MORE DANCE" будет проходить в Севастополе. Можно использовать в дизайне морскую тематику, но не забывать что это танцевальное мероприятие. Не должно быть на дипломе изображения бальных танцев! В приоритете современные. Во вложении логотип и пример того что должно быть написано на дипломе (за основу не брать, там дизайна почти нет). Готовый вариант нужен в Фотошопе по слоям.

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