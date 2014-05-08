Дизайн буклета

$50
Дизайн продукцииЗакрыт34 заявки207 просмотров
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Требуется разработка рекламного лифлета.

Формат А4 ( 2 сгиба 96мм х 210мм ).

10 лет назад
CTP77
38 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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