Дизайн VIP карты в качестве визитки руководителя

Доброго времени суток. Нужна строгая, классическая визитка с яркими элементами креатива. Размеры и формы визитки могут быть любые(приближенные к стандарту) Жду предложения с ценой, сроками и количеством примеров.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте,
Надо сделать Дизайн VIP карты, пластиковой. Она будет использована как визитка руководителя.
Укажите цену, сроки.
ОЧЕНЬ желательно SKYPE для общения
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