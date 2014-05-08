Дизайн VIP карты в качестве визитки руководителя

$100
Дизайн продукцииЗакрыт33 заявки173 просмотра
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Здравствуйте,

Надо сделать Дизайн VIP карты, пластиковой. Она будет использована как визитка руководителя.

Укажите цену, сроки.

ОЧЕНЬ желательно SKYPE для общения

10 лет назад
prpump
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
месяц назад
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