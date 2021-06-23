Дизайн чек-листа

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен10 заявок607 просмотров

Разработать дизайн чек-листа на тему здоровья и красоты

4 года назад
annaloguntsova
Анна 
34 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

Angelina_Kh
Ангелина 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
$40
1 день
Смело рекомендую обращаться к Ангелине! Работа выполнена в установленные сроки, дизайн был утвержден с первого раза. Предварительно выяснила все нюансы и пожелания. Я довольна результатом!
Рекомендую Анну — очень четкое ТЗ, постоянно на связи, дизайн утвердили с первого раза и без правок. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество:)

Заявки фрилансеров

Сергей
 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
60 отзывов
4 года назад
Сергей
 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
257 отзывов
4 года назад
ТОП-10
Дизайн продукции
Денис
 
36 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва
4 года назад
Екатерина
 
25 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
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Александр
 
49 лет
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4 дня назад
78 отзывов
4 года назад
Евгений
 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
18 дней назад
333 отзыва
4 года назад
ТОП-10
Дизайн продукции
Анна
 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
8 часов назад
447 отзывов
4 года назад
ТОП-5
Дизайн продукции
Angelina_Kh
Ангелина 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Денис
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
4 года назад
Татьяна
 
40 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
3 отзыва
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