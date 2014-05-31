Дизайн для диска DVD по английскому языку

$70
Дизайн продукцииЗавершен1 заявка144 просмотра
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1. Нужно сделать дизайн для коробки DVD – диска (будет вкладываться в DVD-box).

2. Дизайн поверхности самого диска.

3. 3D вариант ДВД бокса и лежащим рядом диском для размещения на сайте.

Тематика: Диск предназначен для учителей английского языка. Название «School video grammar». С помощью видео-уроков, презентаций и тестов этого курса учитель английского может с лёгкостью объяснить базовую грамматику английского языка.

Подробное ТЗ находится во вложенном файле.

Оплата: предоплата — 50%, 50% — после выполнения проекта

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Срки: 2–4 дня

10 лет назад
H-uch
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Z-Family
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад
$200
5 дней
Виктория снова в который раз помогла сделать большой проект! Очень доволен работой, все нюансы работы быстро и легко согласовывались и в результате получилось именно то, что я и ожидал - отличные картинки для моих продуктов! Огромное спасибо!
Сергей очень внимательный и корректный. Работать с таким человеком было очень приятно, техническое задание и все вводные были даны на высоком уровне, оплата проведена своевременно. К сотрудничеству рекомендую. С уважением и благодарностью.
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