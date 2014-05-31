Дизайн для диска DVD по английскому языку

Техническое задание на конкурс среди дизайнеров: Объявляется конкурс на лучшую идею рекламного плаката. Оплата проходит в два этапа для того, чтобы Победитель удостоверился в платежеспособности Заказчика; 1) Победитель получает 50 долл. сразу после оглашения результатов на основании предоставленных скетчей ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Нужно сделать дизайн для коробки DVD – диска (будет вкладываться в DVD-box).
2. Дизайн поверхности самого диска.
3. 3D вариант ДВД бокса и лежащим рядом диском для размещения на сайте.
Тематика: Диск предназначен для учителей английского языка. Название «School video grammar». С помощью видео-уроков, презентаций и тестов этого курса учитель английского может с лёгкостью объяснить базовую грамматику английского языка.
Подробное ТЗ находится во вложенном файле.
Оплата: предоплата — 50%, 50% — после выполнения проекта
Яндекс.Деньги, WebMoney
Срки: 2–4 дня
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