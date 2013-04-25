Дизайн для наклеек

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен1 заявка111 просмотров

Требуется сделать дизайн наклеек для последующей передачи в типографию. Примеры наклеек и ТЗ вышлю на почту.

12 лет назад
roadtoheaven
Сергей 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Z-Family
37 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад
$30
1 день
Второй раз сотрудничаю с Z-Family. Всем очень доволен! Моментальное выполнение работы, всё на высшем уровне! Спасибо, буду обращаться к Вам ещё!
Очень приятно сотрудничать с человеком, который действительно знает, что хочет получить в итоге! Приятное общение, хорошее задание, быстрая оплата - все на месте! :) Спасибо большое!

Заявки фрилансеров

Z-Family
37 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад

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