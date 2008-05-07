Имеется: Планы этажей 2-х подъездного, 7-ми этажного дома, на этаже 4 квартиры. Три типа: первый этаж, второй-пятый, шестой. Все планы есть в AutoCad. Требуется: Отрисовать планировки ...
Дизайн сумок
Нужен дизайнер молодежных сумок. кепок, аксессуаров
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