Отрисовка планировок квартир жилого дома

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт11 заявок323 просмотра

Имеется:

Планы этажей 2-х подъездного, 7-ми этажного дома, на этаже 4 квартиры.

Три типа: первый этаж, второй-пятый, шестой.

Все планы есть в AutoCad.

Требуется:

Отрисовать планировки в векторе в приемлемом качестве для последующего

использования в рекламной продукции (полиграфия, наружка и пр.).

Результат на выходе:

- План 1-го этажа.

- План 2-5го этажа.

- План 6-го этажа.

- Из плана выделить все типы однокомнатных квартир (1-й и 2-й подъезд).

- Из плана выделить все типы двух-комнатных квартир (1-й и 2-й подъезд).

- Из плана выделить все типы трёх- квартир (1-й и 2-й подъезд).

Желательны примеры подобных работ и местонахождение Санкт-Петербург.

Кого заинтересует, готовы выслать скриншоты из AutoCad.

AutoCAD
17 лет назад
hiduc
125 лет
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

Skazzka
43 года
18 лет в сервисе
Была
11 лет назад
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Skazzka
43 года
18 лет в сервисе
Была
11 лет назад
17 лет назад

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