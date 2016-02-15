Требуется разработать дизайн и оформить маркетинг-кит для компании. Ниша - деревянное домостроение. Техническое задание имеется. Объем маркетинг-кита 17 страниц. Будет пересылаться клиентам по эл.почте. На выходе требуется готовый pdf-файл. ...
Дизайн упаковки
Галина, добрый день.
Нужно разработать дизайн упаковки фронтальной стороны (для начала) подгузников.
Вам будет это интересно?
Любовь
Заявки фрилансеров
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