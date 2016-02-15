Дизайн упаковки

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Закрытнет заявок98 просмотров

Галина, добрый день.

Нужно разработать дизайн упаковки фронтальной стороны (для начала) подгузников.

Вам будет это интересно?

Любовь

9 лет назад
shushara
Любовь 
49 лет
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров