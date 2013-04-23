На основе дизайна сайта indoostyle.ru необходимо создать дизайн этикетки для тубуса. Этикетка будет крепиться по бокам тубуса (по 100 мм) и на крышке (диаметр 92 мм) . Тоесть общая длина 292мм. Ширина 80мм ...
Дизайн визитки
Добрый день! С Праздниками)
Есть исходник лого!
Нужно сделать красивые корпоративные визитки (не именные)
Исходники передам понравившемуся исполнителю.
В личку не писать!
Линки прошу кидать ТОЛЬКО на раздел портфолио по визиткам и полиграфии!!!!
Заявки фрилансеров
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