Дизайн визитки

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт21 заявка331 просмотр

Добрый день! С Праздниками)

Есть исходник лого!

Нужно сделать красивые корпоративные визитки (не именные)

Исходники передам понравившемуся исполнителю.

В личку не писать!

Линки прошу кидать ТОЛЬКО на раздел портфолио по визиткам и полиграфии!!!!

12 лет назад
alekseye08
Алексей 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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