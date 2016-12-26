Greyfull. Упаковка

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен1 заявка110 просмотров

Greyfull. Упаковка

8 лет назад
vetrianka
Алексей 
53 года
8 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

tudiz
41 год
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
168 отзывов(-1)
8 лет назад
$65
4 дня
Результатом доволен - дизайн коробки выполнен в обещанные сроки и в необходимом качестве. Рекомендую как ответственного и качественного исполнителя.
Сотрудничеством очень доволен! Моментальная оплата, грамотно сформулировано тех. задание, всегда на связи. Рекомендую как ответственного и приятного в общении человека!

Заявки фрилансеров

tudiz
41 год
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
168 отзывов(-1)
8 лет назад