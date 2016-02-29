Необходимо разработать визитку компании, уже существует разработанный фирменный стиль. А также заполнить данными 3 три персональные визитки (в уже существующий шаблон визитки)
Картинка - логотип - наружная вывеска веревочного парка "Уго"
Здравствуйте!
Очень понравились Ваши цветовые решения и работы в целом!
Хотели бы предложить Вам сотрудничество!
Суть: Открываем веревочный парк "Уго" со скалодромом в г. Владикавказ. Символ парка - ленивец по имени Уго) Нужна картинка, состоящая из надписи "Уго Парк", ленивца, Столовой горы на заднем фоне (гора, которую видно из любой точки города - своеобразный символ Владикавказа) и, естественно, какой-нибудь атрибутики веревочных парков.
Основное направление своего видения постарались, насколько это возможно, изобразить на бумаге (файлы приложил).
Комментарии к рисункам:
На рис. 1, 2 - варианты основного строения картинки в исполнении двух заказчиков (все обсуждается, новые идеи рассматриваются))
На рис. 3 - лицо ленивца. Нам хотелось бы, чтобы оно было таким (обсуждается)
На рис. 4 - стиль подачи, который бы нам хотелось видеть (минимум линий, все просто, сочно и весело). Это касается по большей части самого ленивца. Но, одновременно с такой "мультяшностью" ленивца, хотелось бы максимально сохранить его природные пропорции (строение лица, тела), чтобы он не был совсем детским (взрослую аудиторию тоже надо уважать))
Рис. 5 - Столовая гора
Рис. 6, 7 - так, на всякий случай)
В целом хочется видеть все на белом фоне, в простых формах и с присущей Вам сочностью цветов и индивидуальностью)
Надеюсь, что наш заказ вызовет у Вас творческий порыв)
С уважением
Тимур Тобоев
Выбранный исполнитель
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