Картинка - логотип - наружная вывеска веревочного парка "Уго"

Здравствуйте!

Очень понравились Ваши цветовые решения и работы в целом!

Хотели бы предложить Вам сотрудничество!

Суть: Открываем веревочный парк "Уго" со скалодромом в г. Владикавказ. Символ парка - ленивец по имени Уго) Нужна картинка, состоящая из надписи "Уго Парк", ленивца, Столовой горы на заднем фоне (гора, которую видно из любой точки города - своеобразный символ Владикавказа) и, естественно, какой-нибудь атрибутики веревочных парков.

Основное направление своего видения постарались, насколько это возможно, изобразить на бумаге (файлы приложил).

Комментарии к рисункам:

На рис. 1, 2 - варианты основного строения картинки в исполнении двух заказчиков (все обсуждается, новые идеи рассматриваются))

На рис. 3 - лицо ленивца. Нам хотелось бы, чтобы оно было таким (обсуждается)

На рис. 4 - стиль подачи, который бы нам хотелось видеть (минимум линий, все просто, сочно и весело). Это касается по большей части самого ленивца. Но, одновременно с такой "мультяшностью" ленивца, хотелось бы максимально сохранить его природные пропорции (строение лица, тела), чтобы он не был совсем детским (взрослую аудиторию тоже надо уважать))

Рис. 5 - Столовая гора

Рис. 6, 7 - так, на всякий случай)

В целом хочется видеть все на белом фоне, в простых формах и с присущей Вам сочностью цветов и индивидуальностью)

Надеюсь, что наш заказ вызовет у Вас творческий порыв)

С уважением

Тимур Тобоев