Макет баннера, вывески, визитки

$16
Дизайн продукцииЗакрыт12 заявок173 просмотра
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Добрый день!

1. Нужно сделать макет вывески (красные буквы на белом фоне, все есть готовое, просто надо создать макет) для печати на пленке.

2. Нужно немного переделать макет визитки/ Исходники есть.

3. И нужно сделать макет вывески в виде плаката на окно в 2 размерах. Текст и предположительный дизайн пока обдумываем.

Срок первых двух заданий - 2 дня. На третье задание срок чем меньше тем лучше.

Все в одном стиле. Вот в таком www.zalog-legko.ru

Бюджет 1000 рублей.

8 лет назад
shanin
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад