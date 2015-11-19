Макет баннера, вывески, визитки

Необходимо разработать дизайн каталога мебели из массива.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
1. Нужно сделать макет вывески (красные буквы на белом фоне, все есть готовое, просто надо создать макет) для печати на пленке.
2. Нужно немного переделать макет визитки/ Исходники есть.
3. И нужно сделать макет вывески в виде плаката на окно в 2 размерах. Текст и предположительный дизайн пока обдумываем.
Срок первых двух заданий - 2 дня. На третье задание срок чем меньше тем лучше.
Все в одном стиле. Вот в таком www.zalog-legko.ru
Бюджет 1000 рублей.
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