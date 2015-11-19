Разработка дизайна каталога.

Ищу дизайнера на постонной или разовой основе, который разработает игрушку, которую можно будет вырезать на лазере. Требование чтобы была уникальная, и все детали подогнаны. Формат исполнения или SolidWorks, Adobe Corel Drow Пишите цену, понимаю что чем сложнее, тем ...
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Необходимо разработать дизайн каталога мебели из массива.
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