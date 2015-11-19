Дизайн новогодней открытки

Здравствуйте! Необходимо придумать и сделать дизайн для портфолио-каталога строительной компании, занимающейся монтажом и проектированием фасадов зданий! Под дизайном подразумевается: - Оформление титульного листа, где будет содержаться логотип и название компании. (сам логотип делать не нужно). - Дизайн всех страниц. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработка дизайна новогодней открытки. 2 стороны.
- Похожие заказы
- Дизайн продукции1 исполнительЗавершен8 лет назад
Разработать несколько элементов детской кукольной мебели по образцу. Просьба откликаться человеку, знающему corel и гравировку. ТЗ прикрепил. Мебель будет вырезаться на лазерном гравере.Дизайн продукции2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Хочу заказать 5 цветных макетов, размер 100х100мм про Ивана Сусанина, обыгрывающие следующие перлы: - Панове, водки не обещаю, но погуляем хорошо…; - Да фигня ваш GPS, вот мой Глонасс, это да, - из последних сил уговаривал поляков Иван ...Дизайн продукции1 исполнительЗавершен8 лет назад
Требуется дизайнер для создания листовки интернет-провайдера (тематика листовки: Компьютерная помощь на дому) . Придумать лозунг. Оплата не более 3$ за первый заказДизайн продукции1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужен дизайн дисконтной карты. Красиво, не дорого, быстро - в общем, все как всегда. Желательно предоставить 2-3 варианта на выбор. Логотип есть. Исполнителя выберу сегодня. Жду ваших предложений по цене и срокам.Дизайн продукции18 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день! Мне необходимо сделать дизайн этикетки, готовой к печати, для банок с медом. Сделать нужно два разных дизайна для липового и цветочного меда. В целом оба дизайна должны быть схожи, чтобы с одной стороны клиент ...Дизайн продукции22 заявкиЗакрыт8 лет назад
Торговая точка по продаже чая, кофе, кофе с собой. Необходимо оформить витрину, баннер, при необходимости доработать имеющийся логотип. Более подробно в приложенном файле.Дизайн продукции14 заявокЗакрыт8 лет назад
- $20
Добрый день, требуется отрисовать полиграфию, нужна брошюра. Вверху страницы будет заголовок, под ним текстовый блок. Под этим всем еще 5 блоков с картинкой заголовок и описанием. Главное чтобы смотрелось красиво, можно использовать шаблоны и прочее. Картинки ...Дизайн продукции27 заявокЗакрыт8 лет назад