Дизайн листовки

Дизайн продукцииЗавершен15 заявок210 просмотров
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Необходимо создать дизайн двусторонней листовки (размер: высота - 21 см, ширина - 10 см, цветная) текст есть, есть образец от чего отталкиваться при создании листовки(смотреть вложение)

8 лет назад
ok-models
36 летКазахстан
9 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
M-H
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$10
1 день
Все хорошо, спасибо за работу!
Отличный заказчик