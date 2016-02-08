Дизайн карточки - подстаканника

Дизайн продукцииЗавершен13 заявок190 просмотров
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Требуется разработка дизайна подстаканника с новогодней тематикой и рекламой о компании. Односторонняя.

8 лет назад
Abs_on
46 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
Выбранный исполнитель
an2press
Андрей 
59 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$8
1 день
Хорошая работа
Понятно поставлена задача, конкретные замечания по работе и своевременная оплата. Очень приятно было работать