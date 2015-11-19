Разработка 3D игрушек, которые режутся на лазере из фанеры или металла

Дизайн продукцииЗакрыт3 заявки186 просмотров
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Ищу дизайнера на постонной или разовой основе, который разработает игрушку, которую можно будет вырезать на лазере.

Требование чтобы была уникальная, и все детали подогнаны.

Формат исполнения или SolidWorks, Adobe Corel Drow

Пишите цену, понимаю что чем сложнее, тем дороже, думаю договоримся.

Примеры в файлах.

8 лет назад
maccen
Олег 
41 годУкраина
17 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад