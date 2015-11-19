Разработка 3D игрушек, которые режутся на лазере из фанеры или металла

Ищу дизайнера на постонной или разовой основе, который разработает игрушку, которую можно будет вырезать на лазере.

Требование чтобы была уникальная, и все детали подогнаны.

Формат исполнения или SolidWorks, Adobe Corel Drow

Пишите цену, понимаю что чем сложнее, тем дороже, думаю договоримся.

Примеры в файлах.