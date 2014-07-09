Макет деревянного календаря

Требуется разработка рекламного лифлета. Формат А4 ( 2 сгиба 96мм х 210мм ).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется макет календаря
Болванки будут круглыми
Нужны
12 месяцев
31 день
7 дней недели
возможно какие то еще значки.
Нужны макеты в кривых, подбор шрифта.
Также нужен макет деревянной коробочки, в которую все кружочки поместятся и дизайн ее обложки.
Станок - лазерно гравировальный.
Жду ваших предложений. Пример в приложении
Пишите в скайп. Макет на русском.
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