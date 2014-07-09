Макет деревянного календаря

$50
Дизайн продукцииЗавершен5 заявок357 просмотров
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Требуется макет календаря

Болванки будут круглыми

Нужны

12 месяцев

31 день

7 дней недели

возможно какие то еще значки.

Нужны макеты в кривых, подбор шрифта.

Также нужен макет деревянной коробочки, в которую все кружочки поместятся и дизайн ее обложки.

Станок - лазерно гравировальный.

Жду ваших предложений. Пример в приложении

Пишите в скайп. Макет на русском.

10 лет назад
infodesign
40 летРоссия
18 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
elka_design
Елена 
47 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
год назад
10 лет назад
$50
3 дня
Все отлично, будем работать.
Отличный заказчик, рекомендую!
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