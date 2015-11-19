Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры! Необходимо придумать дизайнерские пригласительные на свадьбу в формате открытки. Хотелось бы что-то очень креативное и достаточно веселое. Можно с фотографиями молодоженов. Что-то яркое и необычное. Желающим получить проект, просьба выставить вместе со ...
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Необходимо создать макет визитки
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