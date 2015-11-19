Добрый день! 1. Нужно сделать макет вывески (красные буквы на белом фоне, все есть готовое, просто надо создать макет) для печати на пленке. 2. Нужно немного переделать макет визитки/ Исходники есть. 3. И нужно сделать макет вывески в ...