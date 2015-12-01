Пригласительные на свадьбу

Дизайн продукцииЗакрыт10 заявок222 просмотра
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Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры!

Необходимо придумать дизайнерские пригласительные на свадьбу в формате открытки. Хотелось бы что-то очень креативное и достаточно веселое. Можно с фотографиями молодоженов. Что-то яркое и необычное.

Желающим получить проект, просьба выставить вместе со своими предложениями свои работы или выслать в личку.

Нужен psd файл обеих сторон.

8 лет назад
Suworoff
44 годаГермания
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
OksanaGapeeva
Оксана 
40 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
8 лет назад
$10
5 дней
Нормально
Пойдёт