Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры!

Необходимо придумать дизайнерские пригласительные на свадьбу в формате открытки. Хотелось бы что-то очень креативное и достаточно веселое. Можно с фотографиями молодоженов. Что-то яркое и необычное.

Желающим получить проект, просьба выставить вместе со своими предложениями свои работы или выслать в личку.

Нужен psd файл обеих сторон.