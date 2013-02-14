Нужен дизайнер на удаленку. Оплата по факту

$1000
Дизайн продукцииЗакрыт25 заявок367 просмотров
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Нужен дизайнер рекламных материалов (афиши, постеры, баннеры, буклеты, визитки и т.д.) на постоянную удаленную работу, расценки за работы обсуждаются с успешным кандидатом по собеседованию. Собеседование по скайпу или телефону. Рассматриваются кандидаты только с портфолио.

Работы готовы давать в среднем по 10 проектов в месяц.

Варианты требований к работам во вложенных файлах.

11 лет назад
UTTA-reklama
Олеся 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
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