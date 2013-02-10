Создать новый информационный продукт

Необходимо сделать макет А3 по отсканированному образцу
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Выходит новый информационный продукт. Это реклама. Надо очень качественно отрисовать модель работы этой рекламы. На выходе PSD макет. Оплата QIWI.
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