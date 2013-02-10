Создать новый информационный продукт

$50
Дизайн продукцииЗакрыт4 заявки162 просмотра
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Выходит новый информационный продукт. Это реклама. Надо очень качественно отрисовать модель работы этой рекламы. На выходе PSD макет. Оплата QIWI.

11 лет назад
vitalycool
Виталий 
42 годаКазахстан
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад