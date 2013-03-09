Сделать макет по отсканированному образцу

НУЖНА ОРИГИНАЛЬНАЯ ИДЕЯ !!! Нужно оформить уже сушествующую упаковку для чая на травах. Есть готовый логотип и формат упаковки (в программе иллюстратор). Все материалы можем предоставить.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать макет А3 по отсканированному образцу
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