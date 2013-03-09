Сделать макет по отсканированному образцу

Дизайн продукцииЗавершен30 заявок339 просмотров
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Необходимо сделать макет А3 по отсканированному образцу

11 лет назад
qalogic
Ирина 
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
месяц назад
Выбранный исполнитель
Bogdanovskaya
Татьяна 
49 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад
$60
4 дня
Татьяна оперативно и качественно выполнила задачу. Буду обращаться впредь.
Отлично поработали. Все как должно быть. Приятно иметь дело с профессионалом. Спасибо за проект.
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