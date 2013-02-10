Разработка дизайна упаковки+лого

Сделать обложку коробки и диска для аудиосеминара в 3-D формате. Сделать обложку для книги в 3-D формате Тематика женская. Если Вы согласны, укажите сроки и сумму работы. Без указания этих данных заявки не принимаю. С уважением, Юлия Бахтина