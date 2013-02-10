Разработка дизайна упаковки+лого

Дизайн продукцииЗакрыт18 заявок191 просмотр
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Разработка дизайна упаковки и логотипа для телевизионного оборудования российского производства. Цена - ваша.

От нас: развертка упаковки, общая концепция, 100% соблюдение договоренностей

От вас: крутые идеи, доработка по запросу, соблюдение сроков

11 лет назад
vet0484
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад